ДТП с двумя погибшими на Льва Ландау: названы предварительные причины

15 февраля 2020 г. 0:17
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Сегодня  в 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20 автомобиль Mitsubishi Lancer сбил двух женщин: от полученных травм пострадавшие скончались на месте. Авария произошла на пешеходном переходе.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем Mitsubishi правил дорожного движения. 36-летний летний мужчина, управлявший автомобилем, не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия, потерял управление и допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Погибшим около 50-60 лет, их личности сейчас устанавливаются. Водитель прошел освидетельствование: на момент ДТП мужчина был трезв.

Информация по факту ДТП внесена в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины.

Позже в соцсетях было опубликовано видео момента наезда на пешеходов.

 

 

 

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