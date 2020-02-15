ДТП с двумя погибшими на Льва Ландау: названы предварительные причины

Сегодня в 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20 автомобиль Mitsubishi Lancer сбил двух женщин: от полученных травм пострадавшие скончались на месте. Авария произошла на пешеходном переходе.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем Mitsubishi правил дорожного движения. 36-летний летний мужчина, управлявший автомобилем, не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия, потерял управление и допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Погибшим около 50-60 лет, их личности сейчас устанавливаются. Водитель прошел освидетельствование: на момент ДТП мужчина был трезв.

Информация по факту ДТП внесена в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины.

Позже в соцсетях было опубликовано видео момента наезда на пешеходов.