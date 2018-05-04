ДТП с фурой в Днепре: опубликовано видео момента аварии

04 мая 2018 г. 12:43
Источник: РБК Украина
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ДТП в Днепре произошло сегодня В сети опубликовано видео момента ДТП в Днепре, которое случилась сегодня, 4 мая 2018 года.

Соответствующее видео опубликовал глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Напомним, ДТП в Днепре произошло сегодня около 10 утра на перекрестке ул. Космической и Кодацкий спуск.

Грузовой автомобиль двигался вниз по ул. Космической. Как предварительно было установлено, у грузовика отказали тормоза и он выехал на стоянку возле супермаркета, столкнувшись с 12 автомобилями.

Как сообщалось, в результате аварии погиб один человек, еще несколько человек, в частности, водитель фуры, пострадали.
 

Видео: 

Момент столкновения фуры и автомобилей в Днепре на Космической

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