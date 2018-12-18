ДТП с Летальным исходом. Под колесами грузовика погиб пенсионер

18 декабря 2018 г. 16:40
Автор: Светлана Еченина
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Андрей торгует новогодними елками на углу проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда. Мужчина рассказывает, как раз торговался с покупателем, когда услышал звук мощного удара.

Андрей, свидетель

Посмотрели, а он лежит уже… все, машина стоит – а где, на перекрестке? – чуть дальше перекрестка. Ну, от перекрестка 10-ть метров. Получается, мертвая зона была у водителя, тоесть, он его никак не увидел, потому что из-за машины выскочил человек и все

ДТП произошло накануне вечером. Здесь 77-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, на красный сигнал светофора. 36-летний водитель фуры не заметил его и не успел затормозить. От полученных травм пенсионер скончался на месте

Нина, продавец

Он на красный свет перебегал, ну, и все… и что его сбило, и что он не в состоянии был остановиться. А как часто здесь такое бывает, это безопасный участок дороги? – Ну, здесь, вообще-то опасно переходить. Вот в этом плане да. Светофор хотя и горит, но движение сильное, поэтому …- часто аварии бывают? – частенько

Сейчас следователями открыто уголовное производство по статье 286 – это нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека
 

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ДТП с Летальным исходом. Под колесами грузовика погиб пенсионер - 18.12.2018

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