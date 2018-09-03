ДТП с пострадавшим на Салтовском Шоссе. Почему местные жители называют происшествие "очередным"

Осколки битого стекла и пятна от масла на асфальте - это все, что сегодня напоминает об аварии, которая произошла здесь на выходных.

Андрей как раз проходил мимо, когда увидел толпу и разбитую вдребезги машину

Андрей

Машина полностью разбита, водителя увезли сразу. Машины второй не было вообще, то есть, это одна машина только была – это жигуленок пятидверный, полностью разбитые в хлам, водительская часть – вообще там мясо, крови, ничего такого не было

Дорогу не поделили Фольксваген и ВАЗ, который, по предварительным данным, двигался в попутном направлении.

В результате происшествия 37-летний водитель ВАЗа с переломами был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, сообщили правоохранители.

Ця ділянка дороги дуже неспокійна, кажуть місцеві мешканці. Люди ще не встигли оговтатися після жахливої ДТП за участі Тиграна Єнгібаряна, яка сталася за 200 метрів звідси. Після цього було приблизно ще п"ять аварій. Їх кількість побільшала на одну вихідними

Сергей

Потому что такой район. И этот перекресток, и следующий, там вот молодого человека сбили, буквально вот… бывает, может, и нетрезвый за рулем кто-то

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Информация внесена в журнал Единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители, в свою очередь, просят водителей быть особенно бдительными.

Максим Петухов, ст. инспектор по особым поручениям отдела связей с общественностью