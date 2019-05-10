ДТП с пострадавшими на кольцевой - полиция ищет свидетелей (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло 5 мая около 8:45 на кольцевой дороге сообщением Киев-Харьков-Довжанский.

По данным правоохранителей, там столкнулись автомобили «ВАЗ-21213» и «SKODA RAPID». В результате аварии травмы получили три женщины 35, 42 и 63 лет - пассажиры иномарки.

Правоохранители разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, если вы владеете какой-либо информацией, в полиции просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: ул. Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу, или по телефону 715-71-60.