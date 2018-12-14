ДТП с пострадавшими на Шевченко: Аudi выбила Toyota на рельсы

Оторванное колесо и куча обломков на дороге. Столкновение двух автомобилей произошло сегодня около часа дня. Toyotа двигалась по улице Шевченко, вдруг внезапно из переулка выехала Audi и протаранила его автомобиль, так рассказывает Валерий и произошло ДТП.

Валерий, водитель Toyotа

Я ехал оттуда по главной, со второстепенки внезапно на меня, когда я ехал в левом ряду полетела машина. Стояла она, оттуда пропускала, видимо поток оттуда почему-то, а не оттуда. И когда она вылетела, я увидел только одно, что она смотрела туда, хотя я подъезжал, сигналил, но начала она ехать тогда, когда я с ней поравнялся.

От мощного удара в правый бок, колеса автомобиля оторвались от земли и она, потеряв управление, протаранила бордюр, и остановилась только на трамвайных путях, рассказывает Валерий. По его словам машина ремонту уже не подлежит, а это ущерб тысяч на сто в долларовом эквиваленте.

Валерий и Николай, водитель и пассажир Toyotа

Вот мы живы благодаря ему, все. - Я ещё уходил от неё в сторону, старался смягчить этот удар, чтобы и ей было меньше вреда и соответственно мне. Я заехал аж на бордюр и всё равно ударом она меня столкнула аж на рельсы. - Вот удар куда пришелся, оно видно. Спереди машина целая, в бок удар пришелся, и мы перевернулись, мы ехали на левой стороне, перевернутые, вот сколько мы ехали.

За рулем Audi находилась сорока семилетняя женщина. Ее забрала скорая помощь, скорее всего, из-за сильного удара от подушки безопасности. В больницу женщина была доставлена ​​в стрессовом состоянии, подтверждают ее знакомые, приехавшие на место ДТП.

Александр

Нет, видимых травм нет, подушки безопасности сработали, спасли. У неё истерика, она рыдает, ничего она не рассказывала.

Но, кто, же все-таки виновник аварии будет разбираться следствие. По информации полиции данные о дорожно-транспортном происшествии внесены в журнал единого учета.