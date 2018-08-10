ДТП с потерпевшим на улице Библика. Водитель - в больнице

Сегодня Владимира и Валентину разбудил звук удара и звон битого стекла. Как оказалось позже - это автомобиль "ВАЗ 2109" въехал в дерево, говорит мужчина. Происшествие случилось в шесть часов утра на улице Библика

Владимир и Валетина

У него что-то там произошло. То ли он уснул, то ли… что-то произошло, потому что он один ехал, никого не было. Там быстрее всего, что лопнула задняя шина. Он на приличной скорости ехал – по звуку слышно было - резко тормозил, но остановиться не мог

Ни мужчина, ни женщина на улицу выходить не стали. Говорят, аварии на этом участке дороги - вещь довольно обычная. И хотя в последнее время их стало меньше по сравнению с прошлыми годами, когда столкновения здесь случались почти ежедневно, тем не менее, теперь это происходит примерно три раза в месяц.

Це перехрестя місцеві мешканці спокійним назвати не можуть. Поряд дві школи, дорожні знаки видно заздалегідь. Втім, більшість водіїв , не звертаючи на це ніякої уваги. Саме тому аварії тут трапляються доволі часто. Через це сьогдняшня пригода майже нікого тут не здивувала

На перекрестке улиц Библика и Генерала Момота чувствует себя неуютно и Дмитрий. Говорит, что иногда водители не хотят замечать даже школьников, которые выходят из школы, расположенной прямо перед дорогой

Дмитрий

Я тут очень долго живу … я местный человек, я тут долго проживаю и. Я тут часто прохожу - и постоянно какие-то аварии

Что касается сегодняшнего приключения, то местные жители не исключают того факта, что водитель слишком сильно и не справился с управлением. И с облегчением вздыхают, что рано утром здесь никого из прохожих не было. По данным правоохранителей, водитель автомобиля госпитализирован в больницу.

Следственно-оперативная группа пока устанавливает все обстоятельства ДТП