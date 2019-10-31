ДТП с участием маршрутного автобуса в Васищево: один погибший

31 октября 2019 г. 11:06
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Накануне в 18:20 на Змиевской трассе в районе поселка Васищево столкнулись ГАЗ 2412 и маршрутный автобус «Харьков-Змиев».

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля ГАЗ, стоявший у обочины, резко выехал на дорогу, где и произошло столкновение с автобусом.

Водитель легковушки был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

В салоне автобуса было около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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