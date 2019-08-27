ДТП с участием нетрезвого водителя на Павловской площади

Сегодня ночью в 03:30 на площади Павловской,1/3 столкнулись автомобили Renault и Mazda.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель Renault превысил скорость (п.12.1 ПДД Украины) и допустил столкновение с автомобилем Mazda, после чего врезался в столб.

Медпомощь участникам столкновения не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался.

На нарушителя были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП Украины.