 

ДТП с участием нетрезвого водителя на Павловской площади

27 августа 2019 г. 12:15
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Сегодня ночью в 03:30 на площади Павловской,1/3 столкнулись автомобили Renault и Mazda.

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель Renault превысил скорость (п.12.1 ПДД Украины) и допустил столкновение с автомобилем Mazda, после чего врезался в столб. 

Медпомощь участникам столкновения не требовалась. Во время оформления ДТП патрульные выявили у водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на алкоголь мужчина отказался. 

На нарушителя были составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП Украины. 

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