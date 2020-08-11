ДТП с участием "скорой" и 11 протоколов за пьяное вождение за ночь. Подробности

Машина перевернулась на крышу и водитель "Форда" получила многочисленные телесные повреждения, с которыми она попала в больницу. Такими были последствия аварии, произошедшей в Холодногорском районе города. Сообщение о ДТП у окружной дороги и улицы Залютинской поступило в полицию накануне вечером. Предварительно, 20-летняя водитель не справилась с управлением и допустила выезд на обочину.

Еще одна авария с травмированными произошла сегодня утром на перекрестке проспекта Петра Григоренко и Стадионнного проезда. Бригада "скорой" в этот момент как раз ехала на вызов к мужчине с травмой головы, когда сзади в них врезался «Ланос». Медики, которые были в карете "скорой", не пострадали, рассказывают в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Травмы получил мужчина, находившийся за рулем легковушки.

Виктор Забашта, директор КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

З численними забоями м'яких тканин та ранами, в стані хмільного сп'яніння його доправили до лікарні швидкої допомоги. Бригада швидкої не постраждала, єдине, що - було згаяно час для надання допомоги хворому, до якого їхала перша бригада. Всього було задіяно 3 бригади.

О том, что, по предварительным данным, 30-летний водитель "Ланоса" был в состоянии алкогольного опьянения, говорят и правоохранители. Информация о ДТП зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.

Патрульные, в свою очередь, рассказывают, только во время работы в ночь на вторник обнаружили 11 водителей, севших за руль после употребления спиртных напитков.

Дмитрий Гайдук, представитель сектора Управления патрульной полиции в Харьковской обл.

Зокрема, один із водіїв був зупинений у Московському районі Харкова, пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер-алкотест, результат Драгеру був позитивний і склав 1,61 проміле, що яляється перевищенням у 8 разів.

Водителям, на которых патрульные составили админпротоколы за нетрезвое вождение авто, грозит существенный штраф или лишение права управления транспортным средством на определенный срок.