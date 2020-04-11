ДТП со "скорой": открыто уголовное производство

Следователи Харькова открыли уголовное производство по факту аварии с тремя погибшими. Еще четверо пострадавших сейчас находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в Харькове. Полицейские предварительно установили, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир легковушки, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.