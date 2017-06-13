ДТП со "скорой" в Харькове. Подробности

ДТП со "скорой", как и неделю назад, снова произошло на Московском проспекте. На этот раз медицинский автомобиль двигался в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны ул. Богдана Хмельницкого. На встречу ему выехал автомобиль "Хюндай Соната", который пересек разделительную полосу и влетел в "скорую." От удара пострадали сам водитель легковушки, а также водитель машины экстренной помощи и фельдшер. Пациентов в этот момент в салоне не было, медики возвращались с вызова.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП в Харьковской обл.

На даний момент обставини ДТП з’ясовуються, однак ми маємо інформацію з медичного закладу куди був направлений водій, винуватець даної пригоди, є висновок, що він знаходився у стані алкогольного сп’яніння 1,67 проміле. Пізніше проведено обстеження в наркологічному центрі, також встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло накануне вечером на Плехановской около стадиона "Металлист". Автомобиль "Ниссан" под управлением 32-летнего мужчины врезался в стоящую "Волгу". Водитель и пассажир иномарки были отравлены в больницу с черепно-мозговой травмой и значительными ушибами, а водитель "Волги" от госпитализации отказался. В полиции говорят, что уже установлено и пассажир, и водитель "Ниссана" были в состоянии наркотического опьянения.

