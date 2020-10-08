ДТП в центре Харькова: водитель на фуре сбил пенсионерку - подробности с места происшествия

Пенсионерка как раз переходила улицу, чтобы успеть на троллейбус, и попала под колеса грузовика, который ехал по Полтавскому шляху.

Алёна работает продавщицей на перекрестке Полтавского шляха и улицы Конева - там, где произошла авария. Говорит, что до сих пор не может прийти в себя.

Алёна:

Я вышла и увидела - лежит человек. Лицо вмятое, ну, хорошо, очень хорошо проехался по нему. Та ну - шок. Потому что часто вижу такое, то на «Барабашова» труп лежит, то ещё где-то. Ну, сбивают просто прям на ходу.

Водитель фуры покинул место ДТП, для его задержания пришлось вводить по городу план "Перехват". И уже через несколько часов мужчину задержали в Основянском районе Харькова. Он объяснил, что не заметил женщину во время движения. Следователи уже открыли уголовное производство.

Дмитрий Коротыш, зам. нач. отдела расследований преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП:

На даний час порушено кримінальне провадження слідчим управлінням за частиною 2 статті 286. Водія буде обслідувано на стан алкогольного сп’яніння. Після чого буде вирішуватись питання про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Все обстоятельства смертельного ДТП сейчас устанавливают следователи.