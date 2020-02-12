ДТП в Харькове. Серьезные и анекдотические

Харьков дождался настоящего снега. Однако, из-за этого в последние дни возросло количество ДТП. Бьются машины. Есть пострадавшие. Правда, сегодня кроме аварий с довольно тяжелыми последствиями, произошла одна, которая может стать темой для нового анекдота.

Тот, кто сегодня днем ​​ехал по улице Матюшенко, мог увидеть, что непосредственно посреди дороги почему-то стоит "Фолькваген Поло" на еврономерах, а за ним следит полицейский "Приус". Как оказалось, эта машина с польскими номерами, утром зацепила "Порше Панамеру". Водитель-евробляхер, выйдя из своего авто, достал телефон, якобы набрал номер, и стал громко говорить кому-то, что надо немедленно привезти деньги, потому что дела плохи, а затем, вдруг, бросился бежать с места происшествия, оставив свою машину.

А вот буквально в несколько сотнях метров от этого места произошло довольно ужасное ДТП, в котором пострадали три человека.

Обох водіїв та пасажира вже забрала швидка допомога. "Ніссан" рухався вниз спуском Весніна. Жінка-водій на справилась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та сталося лобове зіткнення з "Опелем"

Судя по всему, скорость автомобилей была достаточно высокой. Ведь, после столкновения обе машины фактически остались без своих передних частей. В "Опеле" сработали подушки безопасности как на месте водителя, так и на месте пассажира. Все трое пострадавших, когда их забирала скорая, были в сознании. Вообще же в последние дни из-за погодных условий количество ДТП в Харькове значительно возросло.

Ангелина Дисская, инспектор патрульной полиции:

За минулу добу харківські патрульні виїхали на 38 дорожньо-трансполртних пригод. З яких дві автопригоди з постраждалими. У порівнянні з позаминулою добою харківські патрульні виїхали на 32 дорожньо-траспортні пригоди, з яких чотири з постраждалими. У зв'язку з порушенням погодних умов закликаємо водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, та дбати про власну безпеку.

А еще в и без того затруднительном для проезда Харькове сегодня из-за ДТП происходили дополнительные заторы. В частности, крайне ограничено было движение по Журавлевскому спуску из-за аварии с тремя пострадавшими. А неподалеку от Южного вокзала развернуло фуру, и она перекрыла не только дорогу автомобилям, но и трамвайные пути.