ДТП в Индустриальном районе: Mercedes въехал в торговый киоск

Разбитое стекло на полу и разгромленная стена в магазине - все это последствия вечернего ДТП, которое произошло на улице Мира.

Артём, рабочий

Водитель задом въехал в магазин, в подсобное помещение. Повредил, как видите, оборудование, сам непосредственно павильон.

В Управлении патрульной полиции сообщили, что информацию о происшествии получили в 10 часов вечера. Участниками ДТП стали автомобили Mercedes и Mazda. Авария произошла из-за того, что водитель Mercedes сначала не смог разминуться с Mazda, а после чего въехал в торговую постройку.

В это время в магазине находился продавец, во время аварии он не пострадал, отделался испугом.

Патрульные обнаружили, что водитель Mercedesа кроме того, что нарушил правила дорожного движения, еще и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьковской обл.

Висновок лікаря-нарколога затвердив, що водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому на водія було складено адміністративні матеріали за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. А також за частиною першою статті 130 кодексу України про адмінпорушення за керування транспорту в стані сп’яніння.

Прибор для измерения алкоголя показал шесть промилле, а это равно одному литру выпитой водки. Свидетели рассказывают, что были удивлены, как при таком опьянении мужчине вообще удалось стоять на ногах.