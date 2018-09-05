ДТП в Индустриальном районе, есть пострадавшие

Александровский проспект, 146. Накануне вечером на этом месте 29 летний водитель ВАЗа сбил мужчину и женщину.

Любовь, продавец

Просто хлопок и все и просто лежали двое – мужчина и женщина, я не подходила - Много людей было? – Ну конечно, много –А скорая, полиция приехали? – Ну конечно, и скорая, и милиция была

Авария произошла около восьми часов вечера. Пострадавших с места происшествия забрала карета скорой помощи. По словам свидетелей, пара пожилых людей, переходила дорогу в неустановленном месте

Инна, продавец

Обвинили водителя, но водитель не виноват, потому что они выскочили из-за троллейбуса внезапно – это то, что я слышала и никто не обвиняет водителя - то есть виноват не водитель, а эти люди.

Местные жители уверяют, на этом участке дороги пешеходы довольно часто «гуляют» как будто по тротуару. Именно поэтому люди в этом происшествии видят только закономерный результат нарушения правил дорожного движения. По предварительной информации правоохранителей, мужчина получил травму ноги, женщина - повреждения таза. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

А ось вже Московський проспект. Тут сьогодні рано вранці у наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав мотоцикліст. Чоловіка було шпиталізовано до лікарні

Это происшествие случилось сегодня почти на пустой проезжей части. Дорогу не поделили ВАЗ - 21093 и мотоцикл. Для оформления события на место аварии была вызвана следственно-опeративная группа. Еще одно ДТП произошло накануне на улице Тюринской. Здесь 74-летний водитель, уже другого ВАЗа, сбил 30-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Водитель ВАЗа также находится в медицинском учреждении с предварительным диагнозом инсульт. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация внесена в журнал единого учета, рассказали правоохранители. И добавили, что за минувшие сутки в Харькове и области произошло 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало 6-ть человек

