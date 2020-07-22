ДТП в районе Покотиловки: Volkswagen вылетел с трассы

22 июля 2020 г. 12:45
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Накануне около 20:00 на трассе Харькв-Симферополь-Алушта-Ялта в районе Покотиловки столкнулись автомобили Ford и Volkswagen, который от удара выбросило в кювет.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, водитель Volkswagen во время осуществления разворота допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Ford.

С места аварии в больницу был доставлен 36-летний пассажир Volkswagen. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП.

 

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