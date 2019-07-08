ДТП в Валковском районе: водителя отправили в СИЗО без права залога

Киевский райсуд Харькова избрал для водителя, подозреваемого в смертельном ДТП с пассажирским автобусом, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, авария произошла 5 июля на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Валковском районе. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 47-летний житель Полтавщины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Ford.

В результате происшествия 32-летний пассажир автобуса погиб на месте. Еще шесть пассажиров и водитель микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Валковскую районную больницу.

Водитель Hyundai получил ушибы грудной клетки и позвоночника.

По заключению экспертов, мужчина сел за руль нетрезвым. Кроме того, он не имел при себе водительского удостоверения и регистрационного талона на транспортное средство.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.