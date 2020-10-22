ДТП возле Экопарка с двумя погибшими: 19-летнему водителю «Toyota» объявили о подозрении

19-летний водитель автомобиля «Toyota», с участием которого минувшим утром произошло смертельное ДТП в районе Экопарка с двумя погибшими, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, авария произошла 21 октября в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota» погибли 41-летний водитель – сотрудник ГСЧС Харьковской области и его 15-летняя дочь –пассажир легковушки.

Следователи установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

По факту дорожного происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.