Два человека пострадали в аварии на ХТЗ

30 сентября 2017 г. 11:54
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Сегодня около 10 утра на пересечении проспекта Индустриального с улицей Библика не разминулись автомобили Ford Orion и Таврия. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, Ford двигался по проспекту Индустриальному от Московского проспекта в направлении Александровского. Таврия ехала по Библика от проспекта Архитектора Алешина в сторону улицы 12 Апреля. 

В результате столкновения пострадали водитель Ford и пассажир Таврии - оба были доставлены в больницу. 

Кто кого не пропустил на перекрестке - разбирается следственно-оперативная группа. 

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