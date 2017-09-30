Два человека пострадали в аварии на ХТЗ

Сегодня около 10 утра на пересечении проспекта Индустриального с улицей Библика не разминулись автомобили Ford Orion и Таврия.

По данным пресс-службы патрульной полиции, Ford двигался по проспекту Индустриальному от Московского проспекта в направлении Александровского. Таврия ехала по Библика от проспекта Архитектора Алешина в сторону улицы 12 Апреля.

В результате столкновения пострадали водитель Ford и пассажир Таврии - оба были доставлены в больницу.

Кто кого не пропустил на перекрестке - разбирается следственно-оперативная группа.