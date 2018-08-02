Два человека пострадали в аварии в Черкасской Лозовой. 18-летняя девушка в тяжелом состоянии

02 августа 2018 г. 12:12
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Накануне в 12-00 в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района столкнулись автомобили Volvo и BMW. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 21-летний водитель BMW был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой и другими травмами. Его 18-летняя спутница также доставлена в больницу - у девушки открытая черепно-мозговая травма, состояние пострадавшей стабильно тяжелое. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Всего за минувшие сутки, по данным ГУНП Харьковской области, в дорожных авариях пострадали пять человек. Сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесены 350 постановлений за нарушения ПДД. За вождение в нетрезвом состоянии составлены 7 админпротоколов по ст.130 КУоАП Украины.

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