Два человека пострадали в аварии в Черкасской Лозовой. 18-летняя девушка в тяжелом состоянии

Накануне в 12-00 в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района столкнулись автомобили Volvo и BMW.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 21-летний водитель BMW был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой и другими травмами. Его 18-летняя спутница также доставлена в больницу - у девушки открытая черепно-мозговая травма, состояние пострадавшей стабильно тяжелое.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Всего за минувшие сутки, по данным ГУНП Харьковской области, в дорожных авариях пострадали пять человек. Сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесены 350 постановлений за нарушения ПДД. За вождение в нетрезвом состоянии составлены 7 админпротоколов по ст.130 КУоАП Украины.