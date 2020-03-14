Два иностранца грабили харьковчанок, которые ездили на элитных машинах

14 марта 2020 г. 11:43
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали двух граждан Грузии. Сейчас проверяется их причастность к совершению около десятка преступлений на территории города Харькова. Жертвами злоумышленников, как правило, становились женщины, которые передвигались на автомобилях премиум-класса и посещали торговые центры. Мужчины следили за ними, сопровождали по маршруту движения автомобиля к месту парковки, где непосредственно и совершали нападения. 
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции, в Харькове преступники проживали в частном доме, который арендовали длительное время. Для разговоров между собой они использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет соединения. Во время совершения преступлений они передвигались на автомобиле «AUDI A6 AVANT» с номерными знаками иностранного регистрации. Чтобы не «засветить» машину, они также использовали знаки, принадлежащие другим лицам.
 
По фактам совершенных данными лицами преступлений следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 185 (кража) и ч.1, ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность нападавших к совершению аналогичных и других уголовных преступлений на территории Харькова и Харьковской области.
 
При осмотре личных вещей задержанных, обыска транспортного средства, а также места их проживания полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе похищенные вещи потерпевших.
 
Полиция обращается к гражданам, кто узнал среди них свое личное имущество, сообщить информацию по телефону (057) 730-82-19 в Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

 

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