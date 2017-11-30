Два нарушителя не поделили перекресток - авария на улице Веринской

Сегодня около 11 утра на пересечении улиц Веринской и Тюринской столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai .

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Тюринской, выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, также как и водитель Hyundai, ехавший по Веринской в сторону Шевченко.

Пострадавших нет. Столкновение произошло на трамвайных путях, на время оформления ДТП движение было прекращено.

На обоих водителей патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП.