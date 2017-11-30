Два нарушителя не поделили перекресток - авария на улице Веринской

30 ноября 2017 г. 14:55
192 просмотра

Сегодня около 11 утра на пересечении улиц Веринской и Тюринской столкнулись автомобили Mercedes и Hyundai . 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Тюринской, выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, также как и водитель Hyundai, ехавший по Веринской в сторону Шевченко. 

Пострадавших нет. Столкновение произошло на трамвайных путях, на время оформления ДТП движение было прекращено. 

На обоих водителей патрульные составили протоколы по ст. 124 КУоАП. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.