Два несчастных случая за одни выходные. Пострадали дети.

Трагедия произошла накануне в селе Цуповка, в Дергачевском районе. Коляску с младенцем на некоторое время родители оставили без присмотра во дворе собственного дома, а когда вернулись то увидели, что внутрь залезла кошка. В поисках тепла животное легло ребенку на лицо. Как установили потом эксперты смерть 3-х месячного мальчика наступила в результате асфиксии, говорит майор полиции Константин Шеремет.

Константин Шеремет, майор полиции

По данному факту сейчас проводится разбирательство по поводу действий либо бездействий родителей. Но на данный момент эта ситуация квалифицируется как несчастный случай.

Еще один несчастный случай с ребенком произошел на выходных в поселке Кегичевка, Золочевского района. Здесь рука двухлетнего мальчика застряла в электромясорубке. После неудачной попытки самостоятельно извлечь конечность, напуганная мать вызвала спасателей. С помощью специальных инструментов через 30 минут они освободили руку ребенка из железной ловушки, рассказал помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, помошник нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Сложность была для наших специалистов в том что, в первую очередь, очень акуратно все это разрезать, чтобы не повредить уже поврежденную руку, здесь нужно это было сделать ювелирно. Потому что по нашим работам мы привыкли работать с крупними предметами, а здесь предмет не привышающий 15 см.

Спасали мальчишку четыре спасателя, которые работали вместе с бригадой медиков. Они обезболили конечность и следили за состоянием ребенка. Но, добавляет Игорь Лупандин, несмотря на все усилия, событие таки имело негативные последствия - два пальчика придется ампутировать, поэтому мальчик получил инвалидность.

