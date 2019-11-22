Два пешехода погибли на Харьковщине за сутки

Накануне в 19:30 в Дергачевском районе в поселке Двуречный Кут автомобиль Toyota сбил пожилого мужчину. От полученных травм 79-летний пострадавший погиб. Об аварии в полицию сообщил 20-летний водитель Toyota, который пояснил, что не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.

Этим же вечером в 17:40 в селе Каменка Изюмского района на трассе Киев-Харьков-Довжанский 34-летний водитель Opel Vivaro сбил 50-летнюю женщину, которая скончалась на месте. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.