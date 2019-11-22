Два пешехода погибли на Харьковщине за сутки

22 ноября 2019 г. 10:48
80 просмотров

Накануне в 19:30 в Дергачевском районе в поселке Двуречный Кут автомобиль Toyota сбил пожилого мужчину. От полученных травм 79-летний пострадавший погиб. Об аварии в полицию сообщил 20-летний водитель Toyota, который пояснил, что не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. 

Этим же вечером в 17:40 в селе Каменка Изюмского района на трассе Киев-Харьков-Довжанский 34-летний водитель Opel Vivaro сбил 50-летнюю женщину, которая скончалась на месте. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.