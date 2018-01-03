Два пожара в одну ночь. Пламя унесло жизни трех человек.

«Ночью все было охвачено пламенем, а теперь вокруг вода »- говорит Ирина. Вся мебель и домашние вещи теперь мокрые и пахнут чадом, добавляет женщина. Сегодня ночью в доме, где она живет с маленьким сыном, произошел пожар, его общая площадь на момент прибытия пожарных, составила 250 квадратных метров.

Ирина

Что у вас произошло, почему затопили вас?- потому что на шестом был пожар.- А вы живете?- на пятом.- И как у вас дома теперь, что там?- Теперь у нас потоп – все мокрое, диваны мокрые, все мокрое реально

Сообщение о пожаре в жилом шестиэтажном доме, который расположен на улице Библика, поступило на номер «101» в половине первого ночи. На место выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах говорит Игорь Лупандин, помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области. И добавляет, что не обошлось без жертв. Во время укрощения огня пожарные нашли тела двух человек: хозяйки квартиры – 50-ти лет и ее 56-ти летнего сожителя. Еще шестнадцать жителей верхних этажей дома пришлось эвакуировать.



Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Огонь очень быстро распространялся и была сложность по эвакуации, потому что некоторые жильцы, которые там проживали, они были на тот момент в нетрезвом состоянии. Была сложность по их эвакуации. Было уже задымление на 6-м и на 5-м этаже

Особой сложности в тушении пожара добавляла конструкция дома. Из-за того, что все здание преимущественно деревянное, огонь быстро перекинулся из квартиры, на шестом этаже, на перекрытия и чердак. Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Именно по такой же причине, по словам пожарных, сегодня ночью загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, который находится на улице Халтурина. К месту пожара прибыли два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На тот момент в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 10 кв.м. И здесь без жертв также не обошлось - в комнате спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения. Между последствиями в этих двух случаях есть большая разница, говорит Игорь Лупандин, потому что здесь, в отличие от пожара в Индустриальном районе, соседи своевременно вызвали спасателей, благодаря чему пламя не вышло за пределы квартиры.

