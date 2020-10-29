Два теракта в один день: что происходит во Франции?

Во Франции неизвестный совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое человек. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает BFM.TV.

В церкви Нотр-Дам в Ницце сегодня произошло нападение на людей. В результате одна с жертв была обезглавлена. Еще одному человеку перерезали горло. Местные власти называют произошедшее терактом.

Совет мусульман Франции осудил теракт и в знак траура призвал местных верующих отменить все торжества в честь праздника Мавлид - празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В городе Ницца пока временно закрыли все храмы.

Местные власти сообщили, что полиция задержала нападавшего. При задержании он получил ранения и его увезли медики.

Настоятель прихода сообщил, что их предупреждали о возможном нападении в течение двух или трех дней. Однако, он думал, что их это обойдет.

После этого произошло еще одно ножевое нападение во Франции. В Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских. Он кричал "Аллах Акбар". Полицейские его ликвидировали.

При МВД Франции создали кризисный штаб из-за теракта в Ницце. Президент Франции Эммануэль Макрон уже направляется туда. Национальная прокуратура начала расследовать произошедшее.

Депутат парламента от департамента Приморские Альпы Эрик Сиотти заявил, что стране нужно начать принимать радикальные меры, чтобы искоренить радикальный исламизм.

"Нам нужно выиграть войну против исламизма. Если этого не сделать, то Франция в итоге сама превратится в исламистскую республику", - сказал он.