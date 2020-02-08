Два трупа - последствие пожара в мусоросборнике возле общежития ХНУРЭ

Во время пожара в мусоросборнике, расположенном возле общежития №8 Харьковского национального университета радиоэлектроники, что находится по проспекту Людвига Свободы, 51б, погибли два человека.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о пожаре сообщили 7 февраля в 23:16. На месте происшествия спасатели установили, что в мусоросборнике горит мусор, на площади около 5 м2. Пожар ликвидировали в 23:32.

«На месте пожара были найдены два тела, мужчина и женщина, бездомные. Сейчас их личности устанавливаются», — говорится в сообщении