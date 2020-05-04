Два удара ножом в шею - харьковчанин убил своего знакомого во время ссоры
04 мая 2020 г. 11:52
2 мая в Основянский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в квартире одного из домов на территории района они констатировали смерть 47-летнего гражданина с ножевыми ранениями на теле. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители за несколько часов задержали за совершение преступления 27-летнего харьковчанина. Во время досудебного расследования следователи установили, что между мужчинами произошел бытовой конфликт, в результате которого правонарушитель нанес товарищу два удара ножом в шею.
По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.