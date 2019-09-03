 

Две аварии на окружной - жигули разорвало пополам: подробности с места ДТП

03 сентября 2019 г. 18:35
Автор: Андрей Несмиян
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Машины старательно объезжают оторванный моторный отсек "Жигулей" на кольцевой дороге в районе выезда с улицы Леся Сердюка. На месте - окровавленные перчатки медиков и куча искореженного железа - автомобиль буквально разорвало пополам после удара о столб.

Едва избежал столкновения с "Жигулями" водитель автомобиля "Форд" - Виталий Скиба.

Виталий Скиба, пострадавший

У нас просто люди некоторые «низко летают», а не ездят, тем более - на таком хламе, «металлоломе». Выскочил через сплошную, больше ста, я сам - водитель-дальнобойщик, я понимаю - скорость. Не удержал машину, пошел между мной и вот мне разбил бампер, здесь подпрыгнул и, естественно, поехал в столб.

В десятке метров от остатков "Жигулей" - вторая авария: столкнулись две иномарки. В этом случае может быть виновата пробка, которую вызвала первая авария, объясняет Виталий Скиба.

Виталий Скиба, пострадавший

А там другая авария - водитель Ланоса, просто остановилась машина, а водитель Ланоса, видно,  остановился, и въехал машине в зад. Вот и все.

Пострадавших в обоих ДТП двое - водитель и пассажир "Жигулей",  объясняют очевидцы.

Об их состоянии сейчас пока ничего неизвестно, полиция пока тоже не дает комментариев.
 

Видео: 

Две аварии на окружной - жигули разорвало пополам - 03.09.2019

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