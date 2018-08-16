Две аварии за одно утро. Пострадал ребенок

Битое стекло, обломки автомобилей и - самое страшное - огромное пятно от крови на земле. Все это - последствия сегодняшней аварии, которая произошла в шесть утра, говорит Хаким. Из-за столкновения к двери его магазина из машины буквально выбросило 11-летнего ребенка

Хаким, свидетель ДТП

Один машин туда полетел, а второй туда (показывает) , перевернулся, ребенок 15-ть метров отлетел, там кровь перед магазином нашим – А как ребенок вылетел, через лобовое стекло или как? – Через окно заднее

Алина также потрясена событием. Женщина рассказывает, что дорогу не поделили автомобиль "Nissan" и "Ford".

Алина, продавец

Ребенка забрали в реанимацию … не знаю, быстренько и «скорая» приехала, все хватились спасать. Пострадавших вроде больше не было, только ребенок пострадал - Как часто тут такое происходит? – Часто, раз в месяц происходит, может, даже и больше

Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу, говорят правоохранители.

А вот еще одно столкновение: на этот раз в Индустриальном районе. От удара ВАЗ-21063 опрокинуло.

Николай Каликов, водитель ВАЗа

Вот так он попал мне прямо в середину, вот, своим передом – Вы перевернулись?- Конечно. Потом мы машину уже положили. Как раз оттуда - с той стороны - при помощи полицейских перевернули ее назад

Впрочем, здесь, как говорится, и водитель, и пассажиры «родились в рубашке»

Николай Каликов, водитель ВАЗа

Мы начали вылазить по одному – Вас несколько было в машине? – Да, нас была полная машина – пять человек. Никто не пострадал, только царапины были

Это произошло сегодня в семь утра на проспекте Архитектора Алешина. Участниками стали автомобиль "ВАЗ-21063" и автомобиль "Lifan".

По данным правоохранителей, одного из пассажиров ВАЗа все-таки госпитализировали.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа