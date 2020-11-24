Две улицы в центре Харькова затопило водой из-за аварии на трубопроводе

Лопанскую и Валениновскую улицы затопило водой. Без резиновых сапог Лопанскую улицу утром пройти было невозможно.

Местная жительница Марина рассказывает, что из-за прорыва трубы вода на их улице била настоящим фонтаном.

Марина, местная жительница

Началась эта проблема лет 10 назад, но последние год-два это настолько актуально. Эта течь повторяется раз в месяц обязательно, и заканчивается это разрушениями. Во-первых, разрушается асфальт и там котлован образуется очень сильный.

Из-за постоянных прорывов больше всего страдают частные домовладения, ведь вода с улицы постоянно затапливает их дворы и огороды, рассказывает Марина. Но женщина говорит, что страдает и дом, в котором она живет, ведь из-за постоянной влаги здание начинает проседать, а в комнатах появляется плесень.

Жители постоянно звонят в службу и сообщают о проблемах с трубами, но это не помогает решению этих проблем. Люди говорят, что две недели назад был очередной порыв, коммунальщики приехали и починили дыру в трубе, но уже сегодня улицу снова затопило.

Жители считают, что для решения проблемы необходимо полностью заменить магистраль.

Любовь, местная жительница

Здесь не менять трубы, здесь, думаю, нужно менять всю магистраль. Потому что, насколько я понимаю, магистраль очень старая, так как это частный сектор, и здесь просто надо… мы сейчас думаем над тем, чтобы написать письмо и попросить, чтобы были выделены средства с госбюджета на ремонт.

На сайте КП "Харьковводоканал" сообщили, что на Лопанской улице произошло повторное повреждение трубопровода холодного водоснабжения. В настоящее время проводятся аварийные работы и заменяется старая труба. Причина повреждения пока неизвестна. После завершения работ водоснабжение в квартирах будет восстановлено.

Всего за минувшие сутки было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях.

Но это не единственная улица, которую сегодня затопило. Еще один прорыв произошел рано утром на Валентиновской. Здесь тоже ни пройти, ни проехать было. Вот только здесь вода текла горячая, поэтому ликвидировать порыв прибыли специалисты теплосетей.

Харьковчане, между тем, жалуются, что количество коммунальных проблем последние месяцы в городе увеличивается просто с катастрофической скоростью, и обвиняют в этом городских чиновников. Мол, если бы вместо парков и скверов заменяли дырявые трубы - до такого бы не дошло.