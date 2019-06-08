Движение транспорта в районе ТЦ Барабашово перекрыто

08 июня 2019 г. 10:17
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Забастовка предпринимателей рынка Барабашово продолжалась всю ночь и утром улицы, прилегающие к торговому центру, все еще были перекрыты.

Движение транспорта в направлении рынка ограничено на следующих перекрестках: Амурская-Тюринская, Академика Павлова-Тюринская, Механизаторская-Академика Павлова и Юбилейный-Льва Ландау. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на месте дежурят экипажи патрульной полиции и отводят частный транспорт, который не пропускают участники акции. Общественный транспорт, как сообщили в полиции, продолжает движение. 

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