Двое детей пострадали в ДТП в Чугуеве

Сегодня в 13-30 на трассе в районе Чугуева столкнулись Газель и Opel - микроавтобус врезался в двигавшуюся впереди легковушку. В результате двое детей из автомобиля Opel получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшие - 4-летняя девочка и 8-летний мальчик - были доставлены в больницу с сотрясением. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Столкновение произошло на пешеходном переходе. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.