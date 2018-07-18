Двое детей пострадали в ДТП в Чугуеве

18 июля 2018 г. 16:28
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Сегодня в 13-30 на трассе в районе Чугуева столкнулись Газель и Opel - микроавтобус врезался в двигавшуюся впереди легковушку. В результате двое детей из автомобиля Opel получили травмы. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшие - 4-летняя девочка и 8-летний мальчик - были доставлены в больницу с сотрясением. Состояние пострадавших удовлетворительное. 

Столкновение произошло на пешеходном переходе. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются. 

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