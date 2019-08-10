 

Двое харьковчан в Киеве расстреляли 35-летнего мужчину

10 августа 2019 г. 11:46
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В Киево-Святошинском районе Киева вчера вечером, около 18:15, произошла стрельба, в ходе которой был ранен мужчина. Он получил огнестрельное ранение в грудь.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Небытов на своей странице в Фейсбук.

Прибывшие на место правоохранители установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления.

«В 18.50 по Киевской области введен план «Перехват». Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен работниками полиции в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД», - написал Небытов.

По его информации, сейчас пострадавший находится в больнице. У него семь огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, у раненого, а им оказался 35-летний местный житель, диагностировали пулевые ранения грудной клетки, живота и левой руки.   

Правоохранители выяснили, что потерпевший занимался покупкой и продажей акций, работал неофициально. Последняя операция была неуспешной, и он задолжал 200 000 долларов своим знакомым. Когда он шел по улице своего района, увидел этих мужчин у машины и подошел к ним. В это время и произошло нападение на него. Сначала двое мужчин вырвали у него пакет с ноутбуком, а потом один из них несколько раз выстрелил в сторону должника, и они скрылись на автомобиле.

По данному факту возбуждены уголовные производства ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам. Меру пресечения для них изберет суд.

 

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