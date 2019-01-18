Двое погибших, один пострадавший - в Богодуховском районе ВАЗ врезался в Газель.

Сегодня в 7 утра на трассе Харьков-Ахтырка в районе села Воскресеновка столкнулись ВАЗ и Газель - два человека погибли, один в больнице.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, 68-летний водитель ВАЗ выехал на полосу встрченого движения и врезался в Газель (водителю 22 года) - оба автомобиля после столкновения перевернулись. От полученных травм на месте ДТП скончалисб два пассажира ВАЗ - пенсионеры. Одному из погибших 82 года, личность еще одного мужчины устанавливается. Водитель ВАЗ доставлен в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.