Двоих патрульных подозревают в пытках и взяточничестве

Харьковские автоактивисты подозревают двух копов в пытках водителя и взяточничестве. Вадим Мануйленко был одним из тех, кто поехал спасать товарища-автомобилиста из беды. Его, убеждает Вадим, полицейские задержали возле Старого Мерчика по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. А еще, говорит, пытали и требовали деньги.

Вадим Мануйленко, активист:

Он, естественно, был трезвый - никакого алкоголя в нем не было. Что они делают - они сперва человеку нанесли удар кулаком в грудную клетку, потом его заковали в наручники к автомобилю его. И после этого они его за 3000 гривен отпускают.

Тогда активисты начали преследовать копов и, догнав их, заблокировали полицейскую машину на обочине. На видео активисты зафиксировали разбросанные рядом 3000 гривен различными купюрами - по их словам, это и есть взятка, которую полицейские выбросили из машины прямо на месте событий.

- Прям на месте, ой красавчики, ###, молодцы. - Только не трогайте руками! - Та никто не трогает! - Красавчики, молодцы!

Активисты утверждают - перед тем, как отдать деньги правоохранителям, водитель сфотографировал купюры. Номера купюр из этих фотографий и номера купюр, которые они нашли на обочине - совпадают. Однако сам факт передачи взятки им заснять не удалось. В управлении Нацполиции об этой ситуации знают и уже начали проверку.

Олег Муратов, инспектор патрульной полиции:

Зараз в управлінні патрульної поліції по цьому факту розпочата перевірка та службове розслідування. Воно буде тривати десь місяць, і по факту буде додатково сповіщено громадськість стосовно цього.

Активисты и пострадавшие уже предоставили объяснения следователям и теперь ждут результатов служебного расследования.