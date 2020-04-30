Двойное ДТП на Академика Павлова: после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под колеса еще одного авто

30 апреля 2020 г. 10:04
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Накануне в 21:30 на улице Академика Павлова, 271 столкнулись мотоцикл Yamaha и ВАЗ 2101.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате аварии получил водитель двухколесного транспорта: пострадавший был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Через час в нескольких метрах от места оформления ДТП с участием мотоциклиста произошло еще одно столкновение: не разминулись ВАЗ и Skoda, которую отбросило на лежащий на проезжей части мотоцикл. Момент столкновения позже был опубликован в соцсетях.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, медпомощь потребовалась пассажиру ВАЗ.

 

 

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