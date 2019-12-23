Двойное ДТП на Клочковской: авто пьяного водителя влетело в медика "скорой" и патрульного

Жуткая авария произошла в эти выходные на улице Клочковской возле одного из ночных клубов города. На проезжей части до сих пор находятся мелкие обломки автомобилей, а также натянута сигнальная оградительная лента

В два часа ночи Форд Фокус и Дэо Ланос не смогли поделить дорогу по улице Клочковской 190. Врачи скорой прибывают на место через несколько минут, чтобы оказать помощь пострадавшим - 16-летним подросткам, пассажирам Ланоса.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Під час огляду фельдшер побіг до автівки швидкої допомоги взяти шини, а молодша медична сестра продовжував огляд постраждалих

Осмотр показал, что у пострадавших подростков многочисленные ушибы и вывихи, а у одного из них вдобавок еще и травмирована шея. До возвращения ассистента, который должен принести шейный воротник медик скорой держал его за голову. Вдруг с улицы Отакара Яроша в сторону Новгородской водитель Фольксваген Тигуан на большой скорости наезжает в припаркованный Ланос. От мощного удара, он, в свою очередь, набирает скорость и отправляется прямо на людей.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Авто Ланос вдарив саме нашого співробітника. Таким чином, 28-річний хлопець опинився на лікарняному ліжку, йому видалили селезінку, у нього зламана лопатка - кістка лопатки. Скажем так - це серйозна травма

Пострадавший медик - 28-летний студент 5-го курса медицинского университета, в «скорой» работал 2 года, говорит Забашта. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы. Вместе с ним, с места аварии в больницу доставили двух 16-летних подростков. За помощью медиков обратился и патрульный - у него незначительные телесные повреждения. Мужчина, который управлял Фольцвагеном не пострадал, однако при осмотре медики обнаружили у него алкогольное опьянение. Мужчина не задержан, говорят в полиции. Сейчас ждут выводов судебно-медицинского обследования на предмет опьянения, говорит заместитель начальника следственного отдела Дмитрий Коротий. Также правоохранители опровергают данные, которые почти сразу появились в соцсетях, что будто бы водитель Фольцвагена - работник полиции.

Дмитрий Коротий, зам. начальника отдела СУ ГУНП

Можу сказати, що він не є працівником поліції. В матеріалах кримінального провадження міститься відеозапис з автомобіля патрульної поліції. За попередньою інформацією, видно, що вказаний автомобіль не гальмував

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили уголовное производство по части 1-й статьи 286. Однако, если после проведения судебно-медицинских экспертиз и в случае, если телесные повреждения пострадавших будут серьезными, возможна переквалификация.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали работники полиции произошло накануне на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в городе Валки. Там после обеда не поделили дорогу автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом, который поворачивал влево и служебный автомобиль Мицубиси Аутлендер, который двигался во встречном направлении. С травмами различной степени тяжести в Валковскую районную больницу доставили трех полицейских и 51-летнего водителя ВАЗа.