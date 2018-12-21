Двойное убийство: подозреваемый психически здоров и ответит по закону

Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. Злоумышенником оказался давний друг семьи, который часто бывал в гостях у супругов. При задержании мужчина вел себя неадекватно и сообщил, что убить ему приказал голос, который в него вселился.

В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз. Одна из них признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Следователи установили, что подозреваемый тщательно спланировал преступление, и после его совершения он четко делал все, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, мужчина не состоял на учете в любых психиатрических больницах, имел водительское удостоверение и разрешения на хранение и ношение оружия.