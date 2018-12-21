Двойное убийство: подозреваемый психически здоров и ответит по закону

Прокуратура области направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры.
Так, речь идет о трагедии, которая случилась в июне этого года. В спальном районе Харькова, прямо в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену. Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем кровавой расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра.
В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз. Одна из них признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.