Двойное убийство: подозреваемый психически здоров и ответит по закону

21 декабря 2018 г. 13:10
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Прокуратура области направила в Киевский районный суд  обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина подозреваемого в двойном убийстве и покушении на убийство ребенка. 

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры. 

Так, речь идет о трагедии, которая случилась в июне этого года. В спальном районе Харькова, прямо в квартире расстреляли 40-летних мужа и жену. Их 12-летняя дочь, которая стала свидетелем кровавой расправы, получила сквозное огнестрельное ранение бедра.

Тела погибших обнаружили соседи. Они вызвали полицию, а раненая девочка назвала имя убийцы родителей.
 
Подозреваемого задержали по "горячим следам". В его машине обнаружили огнестрельное оружие и 200 тысяч долларов. Злоумышенником оказался давний друг семьи, который часто бывал в гостях у супругов. При задержании мужчина  вел себя неадекватно и сообщил, что убить ему приказал голос,  который в него вселился. 

В ходе досудебного расследования было назначено несколько судебно-психиатрических экспертиз. Одна из них признала, что мужчина может иметь психические расстройства. Однако результаты вызвали сомнения, и прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении еще одной экспертизы в Киевском городском центре судебно-психиатрической экспертизы.

Следователи установили, что подозреваемый тщательно спланировал преступление, и после его совершения он четко делал все, чтобы избежать ответственности.
 
Кроме того, мужчина не состоял на учете в любых психиатрических больницах, имел водительское удостоверение и разрешения на хранение и ношение оружия.
 
Киевские эксперты пришли к выводу, что во время совершения преступления и сейчас подозреваемый осознает свои действия и руководит ими. Подозреваемому не требует принудительное лечение. Медики также подчеркнули, что подобное поведение может свидетельствовать о симуляции психической болезни. 
 
 

 

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