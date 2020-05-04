Двойное убийство в Изюме: мужчина наказал своих обидчиков

Вчера, 3 мая, в полицию поступила информация о том, что в Изюме в яме на территории заброшенного предприятия обнаружили два трупа . Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

По адресу выезжали руководство областной и районной полиции и следственно-оперативная группа, которые установили личности погибших, ими оказались 32-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые жили в Изюме. На телах погибших эксперты обнаружили телесные повреждения.

Принятыми мерами оперативники Изюмского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области в тот же день установили лицо, причастное к совершению преступления и задержали его. Им оказался 48-летний житель Изюма, ранее судимый за кражи.

Злоумышленник со своей сожительницей проживали в доме погибших. В апреле они все вместе распивали спиртное, что привело к ссоре и драке, в результате которой 48-летний мужчина и его сожительница получили телесные повреждения. После выяснения отношений все легли спать. Среди ночи обиженный мужчина проснулся, взял топор и зарубил спящих хозяев. Следующие два дня он на тележке перевез тела погибших на территорию заброшенного предприятия, где сбросил в яму.