Вынесли золото и почти 100 тысяч гривен: двух харьковчан задержали за квартирные кражи

Правоохранители разоблачили двух харьковчан, 38 и 41 лет, которые занимались квартирными кражами в Харькове и ранее неоднократно были уличены полицией в совершении аналогичных имущественных преступлений.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Задержали злоумышленников 20 мая сразу после совершения ими преступления.
Так, оперативникам полиции поступила оперативная информация о том, что в Харькове двое мужчин могут быть причастны к совершению квартирных краж.
Как стало известно, что в помещения воры проникали, подбирая ключ к замку или с помощью отмычек.
Вчера днем злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на проспекте Науки. Из дома они похитили изделия из золота и около 100 000 гривен.
Сразу после кражи мужчин задержали сотрудники полиции.
Установлено, что злоумышленники передвигались по городу на автомобиле «Hyundai». При осмотре автомобиля и личных вещей задержанных правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства.
Для разговоров между собой мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединения, а также различные абонентские номера и терминалы.
Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
Кроме того, полиция устанавливает их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.