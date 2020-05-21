Вынесли золото и почти 100 тысяч гривен: двух харьковчан задержали за квартирные кражи

Правоохранители разоблачили двух харьковчан, 38 и 41 лет, которые занимались квартирными кражами в Харькове и ранее неоднократно были уличены полицией в совершении аналогичных имущественных преступлений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Задержали злоумышленников 20 мая сразу после совершения ими преступления.

Так, оперативникам полиции поступила оперативная информация о том, что в Харькове двое мужчин могут быть причастны к совершению квартирных краж.

Как стало известно, что в помещения воры проникали, подбирая ключ к замку или с помощью отмычек.

Вчера днем злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на проспекте Науки. Из дома они похитили изделия из золота и около 100 000 гривен.

Сразу после кражи мужчин задержали сотрудники полиции.

Установлено, что злоумышленники передвигались по городу на автомобиле «Hyundai». При осмотре автомобиля и личных вещей задержанных правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Для разговоров между собой мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединения, а также различные абонентские номера и терминалы.

Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Кроме того, полиция устанавливает их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.