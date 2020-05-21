Вынесли золото и почти 100 тысяч гривен: двух харьковчан задержали за квартирные кражи

21 мая 2020 г. 17:11
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Правоохранители разоблачили двух харьковчан, 38 и 41 лет, которые занимались квартирными кражами в Харькове и ранее неоднократно были уличены полицией в совершении аналогичных имущественных преступлений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Задержали злоумышленников 20 мая сразу после совершения ими преступления. 

Так, оперативникам  полиции поступила оперативная информация о том, что в Харькове двое мужчин могут быть причастны к совершению квартирных краж. 

Как стало известно, что в помещения воры проникали, подбирая ключ к замку или с помощью отмычек. 

Вчера днем злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на проспекте Науки. Из дома они похитили изделия из золота и около 100 000 гривен. 

Сразу после кражи мужчин задержали сотрудники полиции.

Установлено, что злоумышленники передвигались по городу на автомобиле «Hyundai». При осмотре автомобиля и личных вещей задержанных правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства. 

Для разговоров между собой мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединения, а также различные абонентские номера и терминалы. 

Следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. 

Кроме того, полиция устанавливает их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.

 

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