Двух маленьких детей забрали у нерадивой матери и отправили в больницу

Сегодня днем в патрульную полицию поступила информация о том, что в семье, проживающей в доме по улице Тархова, в ужасных условиях содержатся двое маленьких детей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили двухлетнюю девочку и годовалого мальчика, которые находились в непригодном для жизни детей помещении. Полицейские поставили в известность сотрудников ювенальной превенции, службу по делам детей и центр соцслужб Индустриального района, которые также прибыли на место.

Было принято решение изъять детей из семьи и доставить в больницу. На 27-летнюю мать патрульные составили материалы по ч.1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по уходу за детьми). Разбираться в сложившейся в семье обстановке продолжат работники соцслужб.