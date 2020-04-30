Двух жителей Харьковской области задержали за вымогательство денег у фермера

В Харьковской области правоохранители разоблачили двух мужчин в вымогательстве денег у фермера.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в середине апреля в полицию с заявлением обратился 47-летний житель поселка Панютино. Он сообщил, что двое мужчин под надуманным предлогом вымогали у него 10 000 гривен.

29 апреля пострадавший встретился со злоумышленниками и передал им деньги.

Через час в поселке Панютино правоохранители задержали двух членов преступной группировки.

Ими оказались мужчины 28 и 43 лет, местные жители.

Во время обыска у одного из них были изъяты деньги, которые ему передал потерпевший.

В тот же день по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в их автомобиле были проведены обыски, в результате которых полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты с запалом и наркотическое вещество.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.