"Едем, тянемся...Ну, невозможно" Харьков сковали пробки после выходных

Не может понять, как завтра везти внука в школу на праздничную линейку харьковчанин Михаил. Объездных дорог нет, а в городе, предполагает мужчина, будет настоящий коллапс. За бесконечным ремонтом путепровода на проспекте Льва Ландау наблюдает уже несколько лет.

Михаил, местный житель

На 1 сентября сейчас будут везти люди детей в школу, студенты... До метро никто не доедет. Транспорт не ходит, троллейбусы не ходят. Все парализовано. Это как специально делается. В начале активно бригады работали, а потом остались, когда доделочные работы, я смотрю, там то три человека придет, то четыре. На прошлой неделе жарко было, “репу чесали” и воду пили. Больше никто ничего не делал

Больше всего от бесконечных дорожных работ страдают местные, говорит Михаил. Нервы не выдерживают, ведь путь фактически заблокирован постоянными заторами. Также сжигают топливо и чрезвычайные службы.

Поэтому, что будет завтра, когда на занятия вернутся школьники и студенты - боится представить, ведь уже сегодня город в бесконечных пробках.

Всему виной - ремонт дорог. Водители говорят, надеялись, что он закончится до начала осени. Но то и дело добавляются новые перекрытия дорог, кое-где сроки выполнения работ продлили.

20 августа на коммунальном мосту открыли обе части для движения машин, но в начале прошлой недели один из них снова закрыли. Движение транспорта по путепроводу изменили с 26 августа по 10 сентября. Как сообщили Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией. Сейчас здесь работают ремонтники. Дорожники говорят, осталось сделать немного. В частности, ведутся работы по монтажу конструкций.

Вот сегодня поднимаем и делаем для тротуара борта. Поехали брать вот эти борта. Потому что гранит он сюда не подходит, там другие размеры надо

Кроме этого, с 26 августа до 10 сентября здесь запрещено движение некоторых троллейбусов.

Самое большое скопление машин здесь наблюдается в утренние “часы-пик”, говорят водители. Некоторые в «тянучках» простаивают по полчаса.

Павел, водитель

Категорически против. Сколько лет можно его строить? Очень плохо. - Сколько стоите? Минут 20

водитель

Едем, тянемся. Ну, невозможно. Ну, надо же открывать, что-то же делать

водитель

Долго. - Всегда такая ситуация? С утра было ничего, а сейчас видите началось. Ерунда какая-то, то одно перекрывают, то ...

Алексей, водитель

Ремонт нужен, конечно. Но, блин, пробки сильно большие. Тороплюсь

Также “краснеют” от ярости и жары в пробках водители на Московском проспекте. Это его участок от улицы Харьковских дивизий до улицы Ощепкова. Машины жмутся здесь в одной полосе движения. Закончить ремонтные работы и восстановить движение здесь планировали сегодня - 31 августа. Однако из-за продления сроков реконструкции работают дорожники здесь и сегодня. Движение машин по этому участку дороги запрещено до середины сентября. Надо поставить борт, заасфальтировать и довести все это до ума, говорит прораб. Ежедневно здесь работает по три бригады.

прораб

Это зависит не от нас, это зависит от Горэлектротранса, там столбы еще ихние стоят. То есть, много очень подводного камней. Мы свою работу делаем, качественно и в срок

Также на две недели ограничено движение по улице Чернышевский в связи с заменой участка трубопровода, а до 15-го сентября надо объезжать улицу Пограничную. Там проводятся земельные работы. Кроме этого, запретили движение транспорта до 31 декабря в районе Гимназической набережной.