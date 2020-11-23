«Его голова у меня в машине». Кошмар у «Турбоатома»

Проспект Льва Ландау. Пешеходный переход у "Турбоатома". У "зебры" - ботинок. Где-то за сто метров - на проезжей части - накрытое тело Точнее - часть тела. Без головы.

Жуткое ДТП, по которому даже можно писать сценарий фильма ужасов. Автомобиль сбил человека. При этом человеку оторвало голову, и голова попала в салон автомобиля.

Автомобиль, совершивший ДТП - "Мерседес" на евробляхах - то есть на номерах, зарегистрированных в Литве. В социальной сети - Твиттере на «СТО-Харьков» даже выставлено признание водителя "Мередеса". Он после аварии находился в шоке и плакал.

- Ты за рулем ехал, да? - Я на зеленый ехал. Он на красный вылетел. - Да? У тебя нет регистратора? - Нет у меня регистратора. -Ты как себя чувствуешь вообще? - Плохо. - Оно понятно, что плохо. Ударился чем-то? - Его голова у меня в машине (плачет)

Точнее, часть, или фрагменты головы погибшего, говорят эксперты после осмотра места ДТП. Фрагменты головы погибшего попали в машину евробляхера через лобовое стекло. Правда, автор видео в твиттере утверждает обратное тому, что говорил водитель - машина ехала на красный, а не на зеленый свет. Полицейские на месте ДТП в комментариях отказали. Сейчас идет расследование этой ужасной аварии