«Его голова у меня в машине». Кошмар у «Турбоатома»

23 ноября 2020 г. 18:50
Автор: Виталий Лабскир
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Проспект Льва Ландау. Пешеходный переход у "Турбоатома". У "зебры" - ботинок. Где-то за сто метров - на проезжей части - накрытое тело Точнее - часть тела. Без головы.

Жуткое ДТП, по которому даже можно писать сценарий фильма ужасов. Автомобиль сбил человека. При этом человеку оторвало голову, и голова попала в салон автомобиля.

Автомобиль, совершивший ДТП - "Мерседес" на евробляхах - то есть на номерах, зарегистрированных в Литве. В социальной сети - Твиттере на «СТО-Харьков» даже выставлено признание водителя "Мередеса". Он после аварии находился в шоке и плакал.

- Ты за рулем ехал, да?

- Я на зеленый ехал. Он на красный вылетел.

- Да? У тебя нет регистратора?

- Нет у меня регистратора.

-Ты как себя чувствуешь вообще?

- Плохо.

- Оно понятно, что плохо. Ударился чем-то?

- Его голова у меня в машине (плачет)

Точнее, часть, или фрагменты головы погибшего, говорят эксперты после осмотра места ДТП. Фрагменты головы погибшего попали в машину евробляхера через лобовое стекло. Правда, автор видео в твиттере утверждает обратное тому, что говорил водитель - машина ехала на красный, а не на зеленый свет. Полицейские на месте ДТП в комментариях отказали. Сейчас идет расследование этой ужасной аварии

Видео: 

«Его голова у меня в машине». Кошмар у «Турбоатома» - 23.11.2020

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