Ехал по пешеходному переходу: на Рогани сбит велосипедист

Накануне в 16:20 на улице Роганской, 11 водитель ВАЗ 21099 сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть на велосипеде: наезд произошел на пешеходном переходе.

С ушибами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.

Предварительно установлено, что велосипедист выехал на «зебру» из-за стоявшего в правой полосе автомобиля. Была ли у 34-летнего водителя ВАЗ возможность избежать наезда – выясняют следователи.

Информация зарегистрирована в Индустриальном ОП.