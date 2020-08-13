Ехал по пешеходному переходу: на Рогани сбит велосипедист

13 августа 2020 г. 10:52
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Накануне в 16:20 на улице Роганской, 11 водитель ВАЗ 21099 сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть на велосипеде: наезд произошел на пешеходном переходе.

С ушибами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, сообщает отдел коммуникаций  ГУНП Харьковской области.

Предварительно установлено, что велосипедист выехал на «зебру» из-за стоявшего в правой полосе автомобиля. Была ли у 34-летнего водителя ВАЗ возможность избежать наезда – выясняют следователи.

Информация зарегистрирована в Индустриальном ОП.

 

 

 

 

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