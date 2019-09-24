Ехали на ссору, а изъяли арсенал: у жителя Харьковщины полицейские нашли более 100 боеприпасов

У 33-летнего жителя поселка Буды полицейские, прибывшие на семейную ссору, изъяли более ста патронов.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию позвонила 38-летняя местная жительница и сообщила, что ее муж, будучи пьяным, затеял ссору и угрожает оружием.

Полицейские отправились по указанному адресу.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Александра Козленко, при осмотре домовладения в одной из комнат работники полиции обнаружили и изъяли 73 патрона различного маркировки, а в гараже - еще 32 патрона и предмет, внешне похожий на гранату с запалом.

Найденные вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Мотивы хранения и место приобретения боеприпасов правоохранители устанавливают.