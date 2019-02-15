Экс-чиновника заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за присвоение бюджетных денег

Приговором Дзержинского райсуда бывшего директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации заочно признали виновным в присвоении средств и служебном подлоге, совершенными по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, бывший директор департамента находится в розыске с марта 2015 года. По данным следователей, экс-чиновник скрывается на территории России, где получил статус беженца. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном судопроизводстве.

Чиновник в период с апреля по ноябрь 2013 года заключил с одним из ООО договоры на выполнение строительных работ и присвоил почти 1,3 миллиона бюджетных денег. В частности, три заключеных договора предусматривали реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт теплотрассы и строительство скважины. Все объекты находятся в разных райцентрах Харьковской области.



Для присвоения денег чиновник вступил в сговор с директором ООО и создал искусственные условия для того, чтобы именно эта фирма победила в тендере на проведение ремонтов, а впоследствии заключил с обществом ряд договоров.



В акты выполненных работ по этим договорам вносились заведомо ложные сведения об объеме и стоимости работ. Некоторые из выполненных услуг вообще числились только на бумаге.

Так, например, теплотрассу ремонтировали в 2011 году. Тогда на объекте было сделано больше, чем значилось в официальных документах. Понимая, что в такой ситуации подлог будет сложно разоблачить, сообщники внесли в акты сведения о работах почти на полмиллиона гривен, однако никаких реальных действий не выполняли. По аналогичной схеме они получили деньги за часть работ по строительству скважины, а стоимость реконструкции очистных сооружений была значительно завышена.

Экс-чиновника приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 3 года, а также со штрафом и конфискацией имущества. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора. Осужденный мужчина должен уплатить в госбюджет почти 1,3 млн. грн.



Материалы в отношении сообщника чиновника, который фигурирует в деле, сейчас находятся на рассмотрении суда.