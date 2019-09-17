Экс-главе НБУ Гонтаревой сожгли дом под Киевом

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что в ночь на вторник под Киевом в селе Гореничи в результате поджога был сожжен ее дом.

По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

"Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!", – сообщила Гонтарева.

Как сообщалось, машина невестки экс-главы НБУ в ночь на 5 сентября была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.